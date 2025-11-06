Судаков отреагировал на четвертое подряд поражение «Бенфики» в Лиге чемпионов
Украинец сделал заявление в соцсетях
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков высказался по поводу четвертого подряд поражения «орлов» в рамках Лиги чемпионов.
«Это был не наш день, но мы должны продолжать бороться до конца. Я хочу поддержать Самуэля Даля (ошибся во время пропущенного гола), дерьмо случается с каждым, держи голову высоко!» – написал украинский хавбек в своем инстаграме.
23-летний Судаков в нынешнем сезоне провел 13 матчей за Бенфику, забив два гола и отдав два результативных паса.
На данный момент лиссабонская команда занимает предпоследнюю, 35-ю позицию общей таблицы Лиги чемпионов, не набрав ни одного очка.