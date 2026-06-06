Сергей Разумовский

Сборная Украины прибыла в Данию и начинает завершающий этап подготовки к ближайшему контрольному матчу. Команда Андреа Мальдеры уже добралась до города Оденсе, где 7 июня проведет товарищескую встречу с национальной сборной Дании. О прибытии украинской делегации сообщила прессслужба УАФ.

Сине-желтые продолжают работу в рамках июньского учебно-тренировочного сбора. После прибытия в Данию тренерский штаб получил возможность перейти к финальной части подготовки непосредственно на месте проведения поединка. Матч против Дании состоится в Оденсе на стадионе Оденсе Стэдиум.

Для сборной Украины эта игра станет важным этапом подготовки к следующим официальным поединкам. Новый тренерский штаб Андреа Мальдеры сможет проверить функциональное состояние футболистов, оценить различные варианты состава. Также матч с Данией даст возможность отработать командные связи, тактические наработки и взаимодействие между линиями.

Для итальянского специалиста контрольный поединок против сильного европейского соперника станет хорошей возможностью лучше оценить потенциал команды, проверить отдельных исполнителей в игровых условиях и определить направления дальнейшей работы перед матчами Лиги наций.

Накануне встречи запланированы традиционные предматчевые мероприятия. 6 июня в 18:15 по киевскому времени состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины. После этого, в 19:00, сине-желтые проведут открытое тренировку, во время которой команда окончательно подготовится к спаррингу с Данией.

Ранее определилась бригада арбитров на матч между Данией и Украиной.