Мальдера объявил о кадровых проблемах в сборной Украины перед матчем с Данией
Сине-желтым не помогут Ярмолюк и Ванат
около 2 часов назадПодписаться в
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера на пресс-конференции поделился информацией о кадровом состоянии национальной команды накануне контрольного матча против сборной Дании.
Наставник сине-желтых подтвердил, что в лазарете команды находятся двое игроков — полузащитник Егор Ярмолюк и нападающий Владислав Ванат. Другие футболисты готовы к будущей встрече.
За исключением Ярмолюка и Ваната, которые травмированы, к счастью, у нас больше нет серьезных травм, поэтому надеемся, так будет и дальше.
Товарищеская встреча между сборными Дании и Украины состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Сборная Украины прибыла на матч против Дании. Фото.
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