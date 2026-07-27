Сергей Разумовский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел свой первый матч в составе Трабзонспора после перехода в турецкий клуб. Украинец принял участие в контрольном матче против франкфуртского Айнтрахта и вышел на поле с первых минут.

Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке включил 31-летнего футболиста в стартовый состав. Малиновский получил возможность провести полный тайм, а после перерыва наставник турецкой команды полностью обновил состав. В итоге украинский хавбек сыграл лишь первые 45 минут.

Дебют Малиновского пришелся на неудачный для Трабзонспора матч. Турецкий клуб уступил представителю немецкой Бундеслиги со счетом 0:3.

Айнтрахт открыл счет уже на девятой минуте встречи — результативным ударом отметился Ларссон. Еще до завершения первого тайма преимущество франкфуртской команды удвоил Буркгардт, который уверенно реализовал назначенный пенальти.

Третий гол Айнтрахт забил после перерыва. На 57-й минуте мяч в собственные ворота отправил Нвайву, окончательно определив победителя контрольного матча.

Контрольный матч

Трабзонспор – Айнтрахт 0:3

Голы: Ларссон, 9, Буркгардт, 38 (пен.), Нвайву, 57 (автогол)

Руслан Малиновский присоединился к Трабзонспору летом 2026 года на правах свободного агента. Украинец покинул Дженоа после завершения срока действия контракта и продолжил карьеру в турецкой Суперлиге. Соглашение полузащитника с Трабзонспором рассчитано на три года.

Напомним, другой игрок сборной Украины Виктор Цыганков отдаляется от Трабзонспора. Турки уже нашли нового кандидата.