Павел Василенко

Турецкий Трабзонспор, за который выступают украинцы Арсений Батагов и Руслан Малиновский, столкнулся с трудностями в поисках нового правого вингера. Переговоры сразу с несколькими кандидатами продвигаются непросто, из-за чего клуб уже начал рассматривать альтернативные варианты.

Как сообщил турецкий журналист Хасан Тунчел, слова которого приводит телеканал HT Spor, серьезные проблемы возникли в переговорах по украинцу Виктору Цыганкову из Жироны и чилийцу Дарио Осорио из датского Мидтьюлланна.

«Трабзонспор не может убедить Осорио. Они считают, что если им удастся это сделать, то у них не будет никаких проблем с соглашением с его клубом. С Цыганковым дело не выходит, есть проблемы», – отметил Тунчел.

Не продвигается и вариант с аргентинским вингером Джанлукой Престианни, который принадлежит португальской Бенфике. По информации источника, камнем преткновения стали финансовые требования португальского клуба.

В связи с этим Трабзонспор переключил внимание на вингера английской Астон Виллы Эвана Гессанда. Турецкий клуб уже работает над тем, чтобы убедить самого футболиста согласиться на переход.

«Клуб Престианни имеет финансовые ожидания. Трабзонспор начал проявлять интерес к Эванну Гессанду. Они также пытаются убедить игрока. Если им это удастся, оттуда может поступить предложение об аренде с правом выкупа», – добавил журналист.

Напомним, новый сезон чемпионата Турции Трабзонспор начнет 15 августа выездным матчем против Касымпаши. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.