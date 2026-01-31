Главный тренер Дженоа Даниеле Де Росси подвел итоги стартового матча 23 тура Серии А против Лацио (2:3). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

На прошлой неделе мы выиграли матч, в котором у нас были некоторые проблемы в первом тайме, а сегодня провели отличную игру, которую не заслуживали проиграть. Мы анализируем это поражение с настроением, противоположным прошлой неделе. Команда провела отличную игру, и хотя я её не пересматривал, думаю, что могу это сказать.

Мы работали над всеми аспектами, мы знали, что перед нами будет вялая команда, но мы много работали с тактической точки зрения, что, возможно, иногда недооценивается. Каждую неделю мы пытаемся извлечь что-то из всех игроков.

Три пенальти? Это антифутбол. Мне не нравится то, что я вижу. Мы движемся в направлении, которое не помогает футболу, получив пенальти в ситуации, когда мы защищались безупречно, - объяснил Де Росси.