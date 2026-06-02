Сергей Разумовский

Полузащитник Руслан Малиновский присоединился к расположению сборной Украины накануне очередного товарищеского матча летнего учебно-тренировочного сбора. О прибытии хавбека сообщила пресс-служба УАФ.

Уже 7 июня команда Андреа Мальдеры проведет следующий контрольный поединок — соперником сине-желтых станет сборная Дании. Матч пройдет на стадионе Оденсе в Оденсе, а старт игры запланирован на 19:30.

Ранее сообщалось, что Малиновский, как и вратарь Андрей Лунин, столкнулся с бюрократическими трудностями. Именно из-за этого оба футболиста не успели прибыть в лагерь национальной команды до первого спарринга сбора против Польши.

В своем предыдущем контрольном матче сборная Украины одержала уверенную победу над поляками со счетом 2:0. Авторами голов стали Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, а две результативные передачи в этой встрече выполнил Виктор Цыганков.