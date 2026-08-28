Сергей Разумовский

Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке подал в отставку после поражения своей команды в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против Ференцвароша. Турецкий клуб уступил со счетом 0:4 и по сумме двух встреч проиграл венграм 0:5.

О решении сорока восьмилетнего специалиста Трабзонспор сообщил официальным заявлением на клубных ресурсах. Причиной отставки назвали эмоциональное напряжение, возникшее после разгромного поражения и неудачного завершения выступлений в квалификации Лиги Европы.

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Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.



Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.



Fatih… pic.twitter.com/3m9zibPC8M — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 27, 2026

В то же время руководство турецкого клуба не согласилось принять отставку Текке. Правление Трабзонспора решило сохранить наставника на посту, поэтому специалист продолжит исполнять обязанности главного тренера команды.

Ожидается, что Фатих Текке будет готовить Трабзонспор к ближайшему матчу чемпионата Турции. В третьем туре Суперлиги команда встретится с Амедом. Таким образом, тренер будет иметь возможность продолжить работу и попытаться стабилизировать ситуацию после неудачи в еврокубках.

Трабзонспор неудачно провел второй матч против Ференцвароша. Турецкий клуб остался в меньшинстве еще в первом тайме после удаления украинского полузащитника Руслана Малиновского на 13-й минуте. После перерыва составы команд сравнялись по количеству удаленных футболистов, однако Трабзонспор также потерял Сидни Лопеша Кабрала. Защитник получил красную карточку на 57-й минуте.

Игра в меньшинстве значительно усложнила положение турецкой команды. Ференцварош воспользовался численным преимуществом и забил четыре мяча, не оставив сопернику шансов на спасение в противостоянии.

По итогам двух матчей Ференцварош победил с общим счетом 5:0 и пробился в общий этап Лиги Европы. Трабзонспор не остался без еврокубков, но продолжит сезон в Лиге конференций.