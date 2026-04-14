Сергей Разумовский

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский пропустит матч 33-го тура итальянской Серии А против Пизы из-за дисквалификации.

В поединке с Сассуоло, который завершился победой Дженоа со счетом 2:1, украинец получил 10-ю желтую карточку в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Согласно регламенту, после каждых пяти предупреждений футболист автоматически отстраняется на один матч.

Таким образом, Малиновский не поможет своей команде в выездной встрече с Пизой, которая состоится 19 апреля.

Напомним, Малиновский отметился эффектным забитым мячом в той игре.