Малиновский точно пропустит следующий матч Дженоа. Известна официальная причина
Хавбек сборной Украины не поможет «грифонам» в встрече с Пизой
около 2 часов назад
Руслан Малиновский. Фото: Дженоа
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский пропустит матч 33-го тура итальянской Серии А против Пизы из-за дисквалификации.
В поединке с Сассуоло, который завершился победой Дженоа со счетом 2:1, украинец получил 10-ю желтую карточку в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Согласно регламенту, после каждых пяти предупреждений футболист автоматически отстраняется на один матч.
Таким образом, Малиновский не поможет своей команде в выездной встрече с Пизой, которая состоится 19 апреля.
Напомним, Малиновский отметился эффектным забитым мячом в той игре.
