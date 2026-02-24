Павел Василенко

Английскому гранду Манчестер Сити грозит беспрецедентное наказание – вычет до 60 очков в случае признания вины по 115 пунктам обвинений в нарушении финансового фейр-плей. Об этом сообщает Goal.com.

Расследование, которое продолжается уже несколько лет, стало одним из самых громких в истории Английской Премьер-лиги. Обвинения против клуба были выдвинуты в начале 2023 года, а независимые слушания завершились в конце 2024-го. Однако окончательного вердикта до сих пор нет, и неопределенность сохраняется уже более года.

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр объяснил задержку масштабом дела. По его словам, стороны представили около полумиллиона доказательств, а коллегия из трех высокопоставленных судей требует значительного времени для их анализа. Магуайр считает, что решение находится на финальной стадии и может быть принято в ближайшие месяцы, хотя точные сроки остаются неизвестными.

Эксперт также очертил возможные санкции. Учитывая прецеденты с Эвертоном и Ноттингем Форест, которые потеряли очки за значительно меньшие нарушения, потенциальный вычет 40–60 баллов для Манчестер Сити выглядит логичным. Перевод в низшие дивизионы исключен, так что именно снятие очков рассматривается как основная форма наказания.