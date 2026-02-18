Киву: «Буде-Глімт обыгрывал Манчестер Сити. Наш соперник очень сильный»
Тренер Интера оценил соперника перед матчем Лиги чемпионов
около 2 часов назад
Кристиан Киву / фото - Getty
В первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов миланский Интер на выезде встретится с норвежским Будё-Глимтом. Своими ожиданиями от поединка поделился главный тренер нерадзурри Кристиан Киву. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Мы неплохо проявили себя на общем этапе, хотя и не смогли напрямую выйти в число 16 лучших команд. Нам будет противостоять опасный соперник. Они достигли хорошего прогресса в этом сезоне. Буде-Глимт побеждал Манчестер Сити. Мы знаем, что сейчас наш соперник очень силен, — отметил Киву.
Матч Будё-Глимт — Интер состоится сегодня, 18 февраля, в Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
