В первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов миланский Интер на выезде встретится с норвежским Будё-Глимтом. Своими ожиданиями от поединка поделился главный тренер нерадзурри Кристиан Киву. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Мы неплохо проявили себя на общем этапе, хотя и не смогли напрямую выйти в число 16 лучших команд. Нам будет противостоять опасный соперник. Они достигли хорошего прогресса в этом сезоне. Буде-Глимт побеждал Манчестер Сити. Мы знаем, что сейчас наш соперник очень силен, — отметил Киву.

Матч Будё-Глимт — Интер состоится сегодня, 18 февраля, в Норвегии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.