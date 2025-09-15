Павел Василенко

Результаты показывают, что работа Рубена Аморима в Манчестер Юнайтед пока что была полным провалом. Вчера команда разгромно проиграла Манчестер Сити со счетом 0:3 в городском дерби, с которым менеджер потерпел еще одну неудачу.

Португалец возглавил «красных дьяволов» 24 ноября 2024 года и на данный момент провел во главе команды 31 матч в Английской Премьер-лиге. Если учитывать результаты всех команд, которые были в элите с этой даты – то есть 17 команд – то Манчестер Юнайтед занимает последнее место с 31 очком. За это время Аморим выиграл лишь 8 матчей, а разница мячей команды составляет минус 13, отмечает The Sun.

Тоттенхэм также имеет 31 очко, но с лучшей разницей мячей – минус 4. Выше них находятся команды без особых претензий, такие как Фулхэм, Вулверхэмптон и Вест Хэм.

Лидером является чемпион прошлого сезона Ливерпуль (68 очков), за ним следуют Арсенал (64 очка) и Челси (58 очков).