Холанд прокомментировал дерби Манчестер Сити с Юнайтед: «Победа была нам необходима».
Норвежец оформил дубль и поднял команду на восьмое место АПЛ
около 1 часа назад
Эрлинг Холанд / фото - Манчестер Сити
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд высказался после разгромной победы своей команды над Манчестер Юнайтед в матче 4-го тура английской Премьер-лиги, который завершился со счетом 3:0. Норвежец отметился дублем.
После этого результата Манчестер Сити с шестью очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 21 сентября команда Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против Арсенала.