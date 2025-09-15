Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд высказался после разгромной победы своей команды над Манчестер Юнайтед в матче 4-го тура английской Премьер-лиги, который завершился со счетом 3:0. Норвежец отметился дублем.

Ця перемога була нам необхідна. Завжди хочеться виграти дербі, але сьогодні це було по-особливому, і я дуже радий, що у нас це вийшло. Приємно перемагати в таких матчах, але нам потрібно рухатися далі. Сьогодні ми дуже щасливі.

После этого результата Манчестер Сити с шестью очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре 21 сентября команда Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против Арсенала.