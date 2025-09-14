Манчестер Сити легко обыграл Ман Юнайтед в дерби.
Команда Гвардиолы не заметила соперника
43 минуты назад
Эрлинг Холанд/фото: Ман Сити
Манчестер Сити уверенно разобрался с Манчестер Юнайтед в домашнем дерби четвертого тура Английской Премьер-лиги, разгромив соперника со счетом 3:0.
Уже на 18-й минуте Фил Фоден открыл счет, а затем дважды отличился норвежский нападающий Эрлинг Холанд, оформивший дубль в ворота красных дьяволов.
Эта встреча стала первой в Англии для нового голкипера горожан Джанлуиджи Доннаруммы.
После четырех туров Сити имеет в активе шесть очков и располагается на 8-й строчке таблицы, тогда как Юнайтед с 4 баллами занимает лишь 14 место.
Английская Премьер-лига, четвертый тур
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 3:0
Голы: Фоден, 18, Холанд, 53, 68