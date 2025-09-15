Аморим после дерби с Манчестер Сити: «Я не буду менять свою философию»
Юнайтед проиграл со счетом 0:3
около 2 часов назад
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал поражение в дерби с Манчестер Сити и ответил на критику по поводу стиля игры команды.
Я не собираюсь менять свою философию. Если руководство клуба хочет другого подхода, им придется обратиться к другому тренеру. Я буду играть в свой футбол, пока сам не посчитаю нужным что-то изменить.
Я понимаю все вопросы ко мне и принимаю факт, что в Юнайтед ожидают других результатов. Есть много событий, о которых вы даже не догадываетесь. Это нормально, что болельщики теряют веру, но я не согласен с утверждением, что мы не стали сильнее. Мы добавили, просто результаты этого не отражают.
Хочу сказать следующее: я отдам все силы. Остальное не зависит от меня. Я страдаю даже больше, чем болельщики, — цитирует слова Аморима ESPN.
Англия. Премьер-лига. 4 тур
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:0 (Фоден 18, Холанд 53, 68)