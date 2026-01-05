Сергей Разумовский

В руководстве Манчестер Юнайтед, по данным The Telegraph, усиливается напряжение в отношениях с главным тренером Рубеном Аморимом. В клубе вроде бы становятся все более недовольны тактическими решениями португальского специалиста и пытаются повлиять на него, чтобы он пересмотрел выбранную игровую модель.

В частности, спортивный директор Джейсон Вилкокс, как сообщается, настаивает на отказе от схемы 3-4-2-1, которую Аморим активно применяет, в пользу более классической расстановки с четверкой защитников. От 40-летнего тренера ожидают большей гибкости, готовности варьировать подход и адаптироваться под видение клуба и доступные ресурсы.

В то же время недовольство, по информации источника, есть и с другой стороны. Самого Аморима не устраивает позиция руководства по поводу зимнего трансферного окна: в Манчестер Юнайтед, как отмечается, пока не планируют существенно усиливать состав. На фоне нестабильных результатов такая осторожность на рынке вызывает у тренера беспокойство и лишь добавляет напряжения внутри клуба.

