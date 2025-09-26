Руководство Манчестер Юнайтед готово без компенсации отпустить трех футболистов, чтобы освободить средства для громкого усиления средней линии. Об этом сообщает The Sun.

Главным кандидатом на выход называют 33-летнего полузащитника Каземиро, одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Также красные дьяволы не рассчитывают на крайнего нападающего Джейдона Санчо, который сейчас выступает в Астон Вилле на правах аренды.

Еще одним потенциальным новичком трансферного рынка станет левый защитник Тирелл Маласия. Прошлым летом 26-летний нидерландец мог перебраться в Турцию, но переход сорвался.

Контракты всех трех футболистов действуют до лета 2026 года, однако клуб готов попрощаться с ними уже в следующее межсезонье, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и профинансировать ключевой трансфер в центр поля.

Свой следующий матч Манчестер Юнайтед проведет против Брентфорда в субботу, 27 сентября. Начало в 14:30.