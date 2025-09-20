В Манчестере прошел матч пятого тура Английской Премьер-лиги, где Манчестер Юнайтед дома встречался с Челси.

На Олд Траффорд хозяева одержали победу со счётом 2:1. Уже на пятой минуте лондонцы остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил голкипер Роберт Санчес. Спустя девять минут Бруну Фернандеш открыл счёт в пользу Юнайтед.

На 37-й минуте Каземиро удвоил преимущество манкунианцев, но ещё до перерыва, на 45+5, он был удалён за второе предупреждение. В конце встречи Челси смог сократить отрыв благодаря голу Трево Чалобы на 80-й минуте, однако изменить результат матча гости не смогли.

Английская Премьер-лига, пятый тур

Манчестер Юнайтед — Челси 2:1

Голы: Фернандеш, 14, Каземиро, 37 — Чалоба, 80