Манчестер Юнайтед намерен усилить центр поля и готовит крупное предложение для мадридского Реала. Английский клуб планирует включить в обмен своего талантливого полузащитника Кобби Мейну и добавить к этому 50 миллионов евро ради перехода Федерико Вальверде, сообщает Defensa Central.

Однако в Реале не рассматривают такой вариант. Руководство клуба считает 27-летнего уругвайца важнейшей фигурой нынешнего состава и одним из кандидатов на капитанскую повязку в будущем, поэтому его продажа исключена.

Что касается Мейну, то он обладает огромным потенциалом, но с приходом Рубена Аморима получает слишком мало игрового времени. В этом сезоне в АПЛ англичанин провел лишь 76 минут в трех встречах, хотя летом настаивал на аренде или полноценном переходе.

В Мадриде действительно внимательно следят за развитием Мейну и отмечают его перспективность, но решение по возможному трансферу пока не принято. Сам футболист мечтает однажды оказаться на Сантьяго Бернабеу, однако на данный момент сосредоточен на собственном прогрессе и регулярной игровой практике.

Ранее МЮ обыграл Челси в АПЛ.