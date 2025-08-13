Павел Василенко

Как сообщает издание ABC Sevilla, Манчестер Юнайтед поставил Антони ультиматум до конца этой недели, чтобы он принял одно из их предложений по его уходу из клуба. В настоящее время бразилец имеет несколько предложений на сумму от 30 до 40 миллионов евро, одно из которых от Саудовской Аравии, но сам игрок непреклонен в том, что предпочитает вернуться в Бетис, где провел вторую часть прошлого сезона.

Именно с зелено-белой командой он поразил своими выступлениями и записал на свой счет 9 голов и 5 результативных передач в 26 матчах. Однако Манчестер Юнайтед был непоколебим в том, что он должен выбрать команду, в которую перейдет, иначе следующий сезон он проведет на тренировках с молодежными командами и будет смотреть матчи «красных дьяволов» с трибун.

Таким образом, английский клуб пытается ускорить возможную сделку по игроку и противодействовать попыткам бразильца и Бетиса заблокировать другие сделки для него и таким образом заставить Манчестер Юнайтед вновь согласиться на аренду.

Несколько различных авторитетных источников уже подтвердили информацию о том, что Антони отклонил несколько предложений, в том числе очень выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Манчестер Юнайтед пытается сделать все возможное, чтобы расстаться с нежелательными игроками и таким образом собрать дополнительные средства, которые будут инвестированы в новые трансферы до конца трансферного окна, которое состоится примерно через двадцать дней.