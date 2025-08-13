Павел Василенко

Появляется все больше признаков того, что Расмус Хёйлунд покинет Манчестер Юнайтед этим летом. Инсайдер Фабрицио Романо обнародовал новую информацию относительно нападающего.

Датчанин провел не очень успешный сезон с «красными дьяволами». Несмотря на это, ранее он обещал остаться на «Олд Траффорд».

Сначала он не рассматривал возможность смены обстановки. После того, как к команде присоединился Беньямин Шешко, Хёйлунд начал менять свое мнение.

Милан настойчиво стремится его приобрести. Россонери стремятся перестроить свою команду после неудачного сезона 2024/25. Массимилиано Аллегри недавно занял пост главного тренера.

Итальянский клуб уже согласовал условия потенциального трансфера с Манчестер Юнайтед. Это будет аренда с правом выкупа.

Сначала Милан должен будет заплатить шесть миллионов евро, а в случае постоянного трансфера – еще 45 миллионов. Итальянский клуб также должен будет покрыть всю зарплату игрока.

Россонери все еще пытаются убедить Хёйлунда присоединиться к их проекту. Сначала игрок неохотно менял свое окружение, но теперь он начинает привыкать к возвращению в Серию А, где 22-летний форвард ранее выступал за Аталанту.

В сезоне 2024/25 датчанин провел всего 52 официальных матча за Манчестер Юнайтед, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.