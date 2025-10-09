Павел Василенко

Контракт Гарри Магуайра с Манчестер Юнайтед заканчивается в середине следующего года. Планы клуба относительно опытного защитника уже известны.

Магуайр присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2019 года. Он стоил целое состояние – Лестер Сити получил колоссальные 87 миллионов евро.

Судьба англичанина на «Олд Траффорд» была неоднозначной. Он даже некоторое время был капитаном команды, но Эрик тен Хаг лишил его повязки. 32-летний игрок не всегда находил место в стартовом составе.

Из-за этих причин были основания задуматься, предложат ли «красные дьяволы» своему игроку продление контракта. Инсайдер Фабрицио Романо считает, что так. По его словам, Манчестер Юнайтед доволен игрой и лидерством Магуайра.

По словам итальянца, клуб уже провел переговоры с представителями игрока. Ожидается, что конкретные условия пребывания Магуайра в Манчестере будут обсуждены в ближайшее время.

Опытный центральный защитник провел семь матчей за Манчестер Юнайтед в этом сезоне, а его команда сейчас занимает десятое место в Английской Премьер-лиге.