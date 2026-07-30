Сергей Разумовский

Роберто Манчини официально представлен как новый главный тренер национальной сборной Италии. О назначении сообщила пресс-служба Федерации футбола Италии. Ранее эту информацию подтвердил президент FIGC Джованни Малаго.

Длительность соглашения и финансовые условия контракта с 61-летним специалистом пока не разглашаются. В то же время, по данным Transfermarkt, Манчини будет работать со сборной Италии как минимум до 30 июня 2030 года.

Во время презентации нового наставника федерация также объявила о назначении технического директора команды. Эту должность занял известный итальянский тренер Клаудио Раньери, который будет помогать в формировании спортивной стратегии национальной сборной.

Для Манчини это будет уже второй период работы во главе Италии. Впервые он возглавил команду в 2018 году и оставался на посту до 2023-го. За это время под его руководством итальянцы выиграли чемпионат Европы 2020 года, а также установили национальный рекорд, проведя 37 матчей подряд без поражений.