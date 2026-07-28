Денис Седашов

61-летний Роберто Манчини назначен главным тренером сборной Италии. Его презентация состоится в среду, 29 июля.

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Джованни Малаго прокомментировал назначение:

Роберто Манчини – новый тренер, это решение он принял с Клаудио Раньери, который станет техническим директором и президентом команды Италии. Роберто Манчини

FIGC выбрала Манчини после отказа от кандидатуры Андреа Пирло из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией. В связи с этой ситуацией свои посты также оставили технический директор Паоло Мальдини и его советник Леонардо.

Роберто Манчини уже возглавлял итальянскую сборную с 2018 до 2023 года и выиграл с ней Евро-2020.

Мальдини поставил ультиматум федерации. Причина – назначение Пирло главным тренером сборной Италии.