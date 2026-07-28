Манчини назначен главным тренером сборной Италии
Презентация специалиста состоится 29 июля
15 минут назадПодписаться в
61-летний Роберто Манчини назначен главным тренером сборной Италии. Его презентация состоится в среду, 29 июля.
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Джованни Малаго прокомментировал назначение:
Роберто Манчини – новый тренер, это решение он принял с Клаудио Раньери, который станет техническим директором и президентом команды Италии.
FIGC выбрала Манчини после отказа от кандидатуры Андреа Пирло из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией. В связи с этой ситуацией свои посты также оставили технический директор Паоло Мальдини и его советник Леонардо.
Роберто Манчини уже возглавлял итальянскую сборную с 2018 до 2023 года и выиграл с ней Евро-2020.
Мальдини поставил ультиматум федерации. Причина – назначение Пирло главным тренером сборной Италии.