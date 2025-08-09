Павел Василенко

Серия подписаний бывшего чемпиона Англии уже обошлась в 280 миллионов евро. Есть много признаков того, что это не конец трансферов Челси.

Как признался Энцо Мареска, клуб все еще ищет нового центрального защитника. Если возможно, они подпишут одного из них в течение текущего трансферного окна.

«Подписание нового центрального защитника является для меня приоритетом. Посмотрим, решим ли мы это сделать», — сказал менеджер «Челси».

Подписание контракта с центральным защитником частично является ответом на серьезную травму, которую получил другой игрок. Леви Колвилл получил разрыв крестообразных связок колена. Молодой англичанин будет вне игры несколько месяцев.