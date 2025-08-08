Катастрофа для молодого игрока Челси, он пропустит значительную часть сезона после операции
Защитник попал в лазарет клуба
24 минуты назад
Английский футболист Леви Колвилл успешно перенес операцию на передней крестообразной связке, но Челси проведет большую часть следующего сезона без игрока защитной линии.
«Леви Колвилл успешно перенес операцию на передней крестообразной связке. Он вернулся в тренировочный центр в Кобхеме в начале этой недели, но, к сожалению, получил травму на тренировке. Медицинское обследование подтвердило необходимость операции. Теперь Леви начнет свое восстановление под наблюдением и при поддержке медицинского отдела клуба», – говорится в заявлении ФК Челси.
Победители Клубного чемпионата мира сыграют против Кристал Пэлас в своем первом матче нового сезона Английской Премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж» 17 августа.
Поделиться