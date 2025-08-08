Форварды Николас Джексон и Кристофер Нкунку покинут Челси во время летнего трансферного окна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Решение об увольнении Джексона и Нкунку было принято совместно клубом и игроками. Джексон находится в сфере интересов Ньюкасла и нескольких клубов итальянской Серии А. Также на него может претендовать Тоттенхэм в случае трансфера Ришарлисона.

Параллельно Челси усилил атаку новыми игроками: форвардами Лиамом Делапом (Ипсвич) и Жоао Педро (Брайтон), а также вингерами Джейми Гиттенсом (Боруссия Дортмунд) и Эстевио (Палмейрас). Из аренды вернулись Рахим Стерлинг (Арсенал) и Армандо Бройя (Эвертон).

Одновременно остается неопределенным будущее украинского полузащитника Челси Михаила Мудрика. Хотя он временно отстранен из-за допингового скандала, но Мудрик включен в заявку Челси на сезон 2025/26. До приостановки карьеры Мудрик в сезоне 24/25 сыграл 15 официальных матчей, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач, его рыночная стоимость составляет около 18 миллионов евро.