Главный тренер Челси Энцо Мареска рассказал о состоянии здоровья атакующего полузащитника Коула Палмера, из-за которого он пропустил матч с Вест Хэмом. Наставник подтвердил, что игрок уже некоторое время сталкивается с проблемами паха.

«Коул почувствовал боль на разминке перед игрой, поэтому мы решили не рисковать, чтобы не стало хуже. У него проблемы с мышцами паха. Он не был готов на 100 процентов еще перед игрой против Кристал Пэлас, однако тогда все-таки вышел на поле ради команды и наших болельщиков», — объяснил Мареска.

Напомним, что во втором туре АПЛ Челси одержал разгромную победу над Вест Хэмом.