Главный тренер Вест Хэма Грэм Поттер подвел итоги матча 2 тура АПЛ против Челси (1:5). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Первый гол Челси, вероятно, задал тон игры. Я думаю, что игроки будут достаточно честными, чтобы это признать. Мы должны играть лучше. А когда ты отстаешь в счете, ты оказываешься между молотом и наковальней: с одной стороны, ты должен догонять соперника и давить на него, а с другой - ты становишься жертвой его мастерства.

Однако, я считаю, что мы можем говорить всё, что угодно. Когда ты пропускаешь такие голы, как мы, изменить что-то становится невозможным, - признался Поттер.