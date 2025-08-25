Вингер Челси привлёк внимание Бешикташа
Челси до сих пор не может продать Стерлинга
11 минут назад
Английский форвард Рахим Стерлинг вернулся в Челси после аренды в Арсенале, однако в планы главного тренера Энцо Марески на новый сезон он не входит.
Лондонский клуб не против расстаться с 30-летним игроком, если поступит достойное предложение. Пока ситуация остается неопределенной: интерес к Стерлингу проявляли Байер, Наполи и Фулхэм, но до конкретики дело не дошло.
Турецкий Бешикташ также рассматривает возможность подписания англичанина, однако запрос Челси около 23 млн. евро сдерживает потенциальных покупателей.
В прошлом сезоне Стерлинг провел 28 матчей, отметившись одним забитым мячом и пятью результативными передачами.
