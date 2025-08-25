Английский форвард Рахим Стерлинг вернулся в Челси после аренды в Арсенале, однако в планы главного тренера Энцо Марески на новый сезон он не входит.

Лондонский клуб не против расстаться с 30-летним игроком, если поступит достойное предложение. Пока ситуация остается неопределенной: интерес к Стерлингу проявляли Байер, Наполи и Фулхэм, но до конкретики дело не дошло.

Турецкий Бешикташ также рассматривает возможность подписания англичанина, однако запрос Челси около 23 млн. евро сдерживает потенциальных покупателей.

В прошлом сезоне Стерлинг провел 28 матчей, отметившись одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

Ранее Мареска отреагировал на первую победу Челси на старте АПЛ.