Маркевич оценил шансы Полесья пройти Пакш в отборе Лиги конференций
Специалист дал четкий прогноз
около 2 часов назад
Фото - ФК Полесье
Украинский тренер Мирон Маркевич в интервью сайту «Украинский футбол» поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между Полесьем и венгерским Пакшем.
«Я скажу, что Пакш ничего такого выдающегося собой не представляет. Полесье сильнее венгерской команды, житомирский коллектив реализовал свои моменты за счет высшего мастерства футболистов. Я не думаю, что произойдет что-то экстраординарное. Полесье пройдет дальше. Прогноз? Житомирская команда точно не проиграет».
Ответный матч между Пакшем и Полесьем будет сыгран сегодня, начало игры в 20:00 по Киеву.
Первый поединок завершился убедительной победой житомирской команды со счетом 3:0.
Поделиться