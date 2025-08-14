Павел Василенко

Сегодня в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций житомирское Полесье сыграет на выезде с венгерским Пакшем на стадионе «Фехервари Ути Стадион» (вместимость 6 100 зрителей) в венгерском городе Пакш. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Пакш – Полесье

В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса.

Победитель пары Полесье – Пакш на последнем этапе отбора Лиги конференций 21 и 28 августа сыграет с итальянской Фиорентиной.