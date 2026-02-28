Маркевич отреагировал на жеребьевку для Шахтера в Лиге конференций
Команда Турана встретится с чемпионом Польши
около 19 часов назад
Мирон Маркевич / Фото - Карпаты Львов
Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал жребий для Шахтера в 1/8 финала Лиги конференций. Его слова приводит Sport-Express.
Шахтер должен пройти в четвертьфинал. У них команда сильнее, чем у Леха. Нужно будет просто реализовать свое преимущество. С такой сеткой Шахтеру стоит задуматься, чтобы дойти до финала. Как это получится - это уже другой вопрос, - рассказал Маркевич.
Легенда Шахтера оценил шансы на проход Леха в Лиге конференций.