Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный проанализировал ничью житомирского Полесья в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Фиорентины (0:3).

Полесье было очень уставшим. Клубу повезло с хорошим президентом Буткевичем и тренером Ротанем, но команда потеряла энергию. А когда теряется энергия, машина теряет мощность, а конь теряет силу, не добегает и вылетает из скачек. Ее накормили хлебом, а надо было дать овес, но овса нет, потому что плохой урожай. Было бы чудом, если бы Полесье выиграло.

Фиорентина играла не очень хорошо. Игроки пока привыкают друг к другу, у них новый тренер Пиоли, который был кандидатом в сборную Италии. Полесье играло неплохо, они не выглядели безнадёжно, но от них отвернулась удача. Если бы они использовали свои моменты и забили, то в игре Фиорентины появилась бы нервозность.

Михайличенко имеет хороший опыт выступлений в еврокубках и выполняет свои задачи на высоком уровне. А Крушинский набирает обороты и является одним из лидеров Полесья. Он универсальный игрок, и его очень не хватало против Фиорентины. Их отсутствие сильно сказалось.

Неплохо играл Гуцуляк, он держит свою марку. Во всех играх очень старается Бабенко, он очень умный футболист и я рад, что мне повезло с ним поработать. Ему бы габаритов и атлетизма побольше, а техника, логика и мышление у него на высоком уровне.

У Полесья серьезный соперник, который очень достойно выступает в еврокубках, в прошлом году доходил до полуфинала Лиги конференций, но сейчас Фиорентина слабее, чем в прошлом сезоне. Думаю, Полесье проиграет 2:4. Надеюсь, во Флоренции «волки» смогут реализовать свои моменты и не будут низко садиться в оборону. Бескоровайный сейчас далек от оптимальной формы, хоть на него и делают ставку, – заявил Кварцяный в интервью Blik.ua.