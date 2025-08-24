Фиорентина перед матчем с Полесьем не удержала победу против Кальяри, Комо обыграл Лацио
Сыграно два матча Серии А
Фото - ФК Комо
В матче первого тура Серии А Кальяри на своем поле принимал Фиорентину. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Хозяева отыгрались в компенсированное время.
Отметим, что в четверг, 28 августа, Фиорентина на своем стадионе примет житомирское Полесье в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций.
В параллельном матче тура Комо дома победил Лацио со счетом 2:0.
Серия А, 1-й тур
Кальяри – Фиорентина – 1:1
Голы: Луперто, 90+4 – Мандрагора, 68.
Комо – Лацио – 2:0
Голы: Дувикас, 47, Пас, 73.