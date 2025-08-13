Полузащитник Шахтера Марлон Гомес ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед вторым матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы с Панатинаикосом.

«Мы очень интенсивно тренировались в этот период. Считаю, выполнили все задания и требования Мистера. Это была довольно длинная неделя, когда мы и тренировались, и играли во внутреннем чемпионате. И я верю, что у нас есть все возможности пройти дальше. Если Бог захочет, мы обязательно это сделаем. Я уверен, что у нас нет недостатка ни в энергии, ни в желании. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь этой цели.

Очень надеюсь, что мы сможем решить все в основное время и, конечно, в нашу пользу. Все в наших руках, как я уже отмечал. Если Бог позволит нам пройти дальше и играть в следующем раунде, я буду очень рад добиться победы как можно раньше. Но, прежде всего, наша основная цель – выйти в плей-офф Лиги Европы. И я могу заверить вас, что с моей стороны и со стороны команды будет сделано все возможное для достижения этой цели», – цитирует Марлона клубная пресс-служба.