Туран: «Панатинаикос играет в особой манере, которую я очень уважаю»
Наставник «горняков» высоко оценил ближайшего соперника команды
около 1 часа назад
Фото - ФК Шахтёр
Главный тренер донецкого Шахтёра Арда Туран о греческом Панатинаикосе, с которым его команда сыграет в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Турецкого специалиста цитирует издание Террикон.
Напомним, что первый поединок в Греции завершился вничью со счётом 0:0.
Завтра Шахтёр сыграет матч-ответ против Панатинаикоса в польском Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.