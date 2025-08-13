Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран накануне ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы с греческим Панатинаикосом пообщался с журналистами.

«У нас сложилась тяжелая ситуация в семье Судакова, и прежде всего я хочу выразить свои соболезнования ему и его близким. Мы глубоко скорбим в связи со смертью его отца.

Я всем сердцем разделяю эту боль. Мы вместе с Судаковым. Это очень эмоциональный день для нас. Мы узнали об этом во время поездки, и от имени всей семьи Шахтёра и от себя лично хочу сказать: мы с вами, мы искренне соболезнуем и разделяем это горе.

В завтрашнем матче нам не помогут Криськив, Траоре, Эгиналдо, Кевин, Педриньо и Судаков. Если вы спросите, легко ли это — нет, это совсем непросто. Но тяжелые времена рождают новых героев. И я верю, что завтра этим героем станет команда. Именно она. Трудные моменты также делают нас семьёй. Завтра мы будем играть не только за себя, но и за тех, кто не сможет выйти на поле. Мы — одна команда, одна семья», — цитирует Турана издание Террикон.