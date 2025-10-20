Павел Василенко

Молодежная сборная Марокко впервые в истории выиграла чемпионат мира U-20, сенсационно победив в финале Аргентину со счетом 2:0.

Оба гола в финальном матче в Сантьяго забил Ясир Забири, нападающий португальского Фамаликао, который стал настоящим героем турнира. Уже на 12-й и 29-й минутах он фактически решил судьбу встречи, заставив соперника смириться с поражением.

Это – первый титул Марокко на мировой арене среди молодежи. До этого ихним лучшим результатом было четвертое место в 2005 году.

На пути к историческому триумфу марокканцы победили Испанию, Бразилию, Республику Корея, США и Францию, а единственное поражение на групповом этапе от Мексики (0:1) лишь закалило команду.

Победа в Чили стала еще и символической: Марокко – первая африканская сборная, которая выиграла чемпионат мира с 2009 года, когда триумфировала Гана.

Несмотря на поражение, Аргентина остается рекордсменом по количеству титулов (6), опережая Бразилию (5).

Чемпионат мира U-20, финал

Аргентина U-20 – Марокко U-20 – 0:2

Голы: Ясир Забири, 12, 29.