Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко оценил выступление сине-желтых на молодежном ЧМ-2025 (U-20). Его слова приводит Tribuna.

Если смотреть в целом, то мы очень спокойно сыграли групповой этап. В этой команде есть перспективные игроки. Все говорили, что Парагвай очень хорошая команда с талантами - а мы их обыграли. Важно посмотреть на всю картину. Выйти с первого места - это здорово.

Эти футболисты прогрессируют, у них есть потенциал. Даже смотрю на Богдана Будко, который в Нидерландах за АЗ Алкмаар играет. Они будут развиваться дальше, - сказал Левченко.