Молодёжный чемпионат мира U-20. Определились финалисты турнира
Решающий поединок состоится в ночь с 19 на 20 октября
34 минуты назад
На молодежном чемпионате мира по футболу-2025 определилась финальная пара. За главный трофей турнира будут бороться сборные Аргентины и Марокко.
Финал чемпионата мира U-20 – Аргентина против Марокко
Решающий матч состоится 20 октября. Начало игры – в 2:00 по киевскому времени.
Путь к финалу для обеих команд оказался непростым. Марокканцы в полуфинале обыграли сборную Франции в серии пенальти (1:1, 5:4 пен.), продемонстрировав железные нервы и характер. Во втором полуфинале Аргентина благодаря голу Сильветти на 72-й минуте минимально обыграла Колумбию (1:0) и уверенно вышла в финал.
Напомним, действующим чемпионом мира среди молодежных сборных является Уругвай, который в финале турнира 2023 года победил Италию со счетом 1:0.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд. 1/2 финала
15 октября 2025, среда. 23:00
Марокко U20 – Франция U20 1:1 (5:4 пен) (Ольмета, 32 – Мишаль, 59)
Удаление: Нзингула (Фра), 107
16 октября 2025, четверг. 02:00
Аргентина U20 – Колумбия U20 1:0 (Сильветти, 72)
Удаление: Ариас (Кол), 79
Напомним, сборная Украины покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).