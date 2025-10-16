На молодежном чемпионате мира по футболу-2025 определилась финальная пара. За главный трофей турнира будут бороться сборные Аргентины и Марокко.

Финал чемпионата мира U-20 – Аргентина против Марокко

Решающий матч состоится 20 октября. Начало игры – в 2:00 по киевскому времени.

Путь к финалу для обеих команд оказался непростым. Марокканцы в полуфинале обыграли сборную Франции в серии пенальти (1:1, 5:4 пен.), продемонстрировав железные нервы и характер. Во втором полуфинале Аргентина благодаря голу Сильветти на 72-й минуте минимально обыграла Колумбию (1:0) и уверенно вышла в финал.

Напомним, действующим чемпионом мира среди молодежных сборных является Уругвай, который в финале турнира 2023 года победил Италию со счетом 1:0.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд. 1/2 финала

15 октября 2025, среда. 23:00

Марокко U20 – Франция U20 1:1 (5:4 пен) (Ольмета, 32 – Мишаль, 59)

Удаление: Нзингула (Фра), 107

16 октября 2025, четверг. 02:00

Аргентина U20 – Колумбия U20 1:0 (Сильветти, 72)

Удаление: Ариас (Кол), 79

Напомним, сборная Украины покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).