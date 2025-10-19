На ЧМ-2025 (U-20) Колумбия и Франция выясняли, кто уедет с турнира в Чили с бронзовыми медалями Мундиаля.

Матч в Сантьяго завершился минимальной победой южноамериканцев (1:0). Колумбийцы забили быстрый гол, который решил судьбу матча за 3 место.

Колумбия завоевала свою первую медаль на этих финальных соревнованиях за более чем 20 лет, победив Францию в Сантьяго. Команда Сесара Торреса вырвалась вперед уже на второй минуте, благодаря сильному колумбийскому прессингу, который позволил им выиграть мяч за пределами штрафной площадки Франции, а Перэа забил гол.

Казалось, что Les Bleus вскоре сравняют счет, когда Силла завладел свободным мячом в штрафной и обошел Джордана Гарсию, но вратарь вместе с Москерой заблокировал его удар.

Колумбия выглядела комфортно в течение большей части второго тайма и должна была удвоить свое преимущество, когда Бенитес подобрал мяч из кармана Зидана и пробил по воротам, но тот угодил в перекладину. Они чуть не поплатились за это в конце игры, когда Лукаса Михала, казалось, перевернуло вверх ногами в штрафной, но решение было отменено после пересмотра. Затем молниеносный удар Илана Туре в последней минуте попал в штангу, и южноамериканцы удержали победу.

ЧМ-2025 (U-20). Матч за 3 место

Колумбия - Франция 1:0

Гол: Перэа, 2

Сегодня вечером в финале турнира сойдутся Аргентина и Марокко. Матч в столице Чили начнется в 20:00 по Киеву.

