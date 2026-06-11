Сергей Разумовский

Александрия официально сообщила о завершении сотрудничества сразу с двумя футболистами — португальским защитником Мигелем Кампушем и украинским полузащитником Дмитрием Мишнёвым. О кадровых изменениях клуб объявил через свою пресс-службу.

Как отмечается в официальном сообщении, Александрия и оба игрока приняли решение не продлевать контракты, которые действовали до 30 июня 2026 года. После завершения сотрудничества и Кампуш, и Мишнёв получили статус свободных агентов и теперь могут самостоятельно искать новые варианты для продолжения карьеры.

Оба футболиста были частью команды, которая достигла исторического результата в сезоне-2024/25. Тогда Александрия завоевала серебряные награды чемпионата Украины.

Мигель Кампуш провёл в составе Александрии полтора года. Свой дебют за команду он оформил 26 февраля 2024 года в домашнем матче чемпионата Украины против Шахтёра, который завершился без забитых мячей. За время выступлений в украинской Премьер-лиге португалец провёл 61 матч и отметился шестью голами, что является солидным показателем для футболиста оборонительного плана. Кроме того, Кампуш также сыграл по два поединка в Кубке Украины, Лиге конференций и раунде плей-офф УПЛ.

Что касается Дмитрия Мишнёва, то он присоединился к Александрии летом 2024 года. В составе «горожан» 32-летний полузащитник провёл 63 матча и записал на свой счёт два забитых мяча. До перехода в Александрию Мишнёв был хорошо известен по выступлениям в составе Мариуполя и Зари.

Напомним, Александрия определилась с главным тренером после вылета в Первую лигу.