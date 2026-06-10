Павел Василенко

После вылета в Первую лигу руководство Александрии приняло ключевое кадровое решение.

По информации телеграм-канала «ТаТоТаке», владельцы клуба решили сохранить доверие к нынешнему главному тренеру Владимиру Шарану.

Руководство Александрии поставило перед командой задачу не просто возвращения в УПЛ, а победы в Первой лиге.

Для выполнения этой цели клуб уже пригласил в команду Шарана трех опытных исполнителей – 30-летнего вингера Максима Третьякова, 34-летнего защитника Владимира Адамюка и 29-летнего фулбека Юрия Копину.

Александрия заняла 15-е место в турнирной таблице УПЛ.

В переходных матчах команда Шарана проиграла Левому Берегу (1:1, 0:1).