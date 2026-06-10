Александрия определилась с главным тренером после вылета в Первую лигу
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около 2 часов назадПодписаться в
Владимир Шаран. Фото - ФК Александрия
После вылета в Первую лигу руководство Александрии приняло ключевое кадровое решение.
По информации телеграм-канала «ТаТоТаке», владельцы клуба решили сохранить доверие к нынешнему главному тренеру Владимиру Шарану.
Руководство Александрии поставило перед командой задачу не просто возвращения в УПЛ, а победы в Первой лиге.
Для выполнения этой цели клуб уже пригласил в команду Шарана трех опытных исполнителей – 30-летнего вингера Максима Третьякова, 34-летнего защитника Владимира Адамюка и 29-летнего фулбека Юрия Копину.
Александрия заняла 15-е место в турнирной таблице УПЛ.
В переходных матчах команда Шарана проиграла Левому Берегу (1:1, 0:1).
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