Сергей Разумовский

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей седьмого тура чемпионата Украины сезона 2026/27.

Центральным матчем тура станет противостояние между Зарей и Динамо. Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало матча запланировано на 15:30.

В то же время назначение матча на это время может создать дополнительные риски для его полного проведения. Ранее на фоне регулярных воздушных тревог рекомендовали проводить матчи с участием киевских команд и клубов из Киевской области в 13:00. Такое время позволяет уменьшить вероятность прерывания встреч из-за ситуаций безопасности.

Несмотря на эти рекомендации, игру Заря – Динамо поставили на 15:30. Из-за этого существует риск, что в случае длительной воздушной тревоги команды не успеют завершить матч в рамках игрового дня. В таком случае матч могут перенести или доиграть позже – в зависимости от решения ответственных органов и обстоятельств на момент проведения встречи.

Седьмой тур начнется 18 сентября матчем между Черноморцем и Оболонью. Команды выйдут на поле в 13:00. Вечером Полесье примет Кривбасс – начало матча запланировано на 18:00.

19 сентября состоятся еще три матча. В 13:00 Харьков сыграет против Буковины. В 15:30 начнется встреча Зари и Динамо, а в 18:00 Эпицентр примет Левый Берег.

Завершится тур в воскресенье, 20 сентября. Первой в этот день сыграет Кудривка, которая встретится с Колосом в 13:00. В 15:30 Карпаты проведут домашний матч против Вереса. Последним матчем тура станет встреча Шахтера и ЛНЗ, которая начнется в 18:00.

Седьмой тур УПЛ

18 сентября, пятница

Черноморец – Оболонь – 13:00;

Полесье – Кривбасс – 18:00.

19 сентября, суббота

Харьков – Буковина – 13:00;

Заря – Динамо – 15:30;

Эпицентр – Левый Берег – 18:00.

20 сентября, воскресенье