Матч рискует быть недоигранным: УПЛ назначила игру Заря – Динамо на 15:30, несмотря на постоянные атаки дронов врага.
Премьер-лига пошла против своих же рекомендаций
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей седьмого тура чемпионата Украины сезона 2026/27.
Центральным матчем тура станет противостояние между Зарей и Динамо. Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало матча запланировано на 15:30.
В то же время назначение матча на это время может создать дополнительные риски для его полного проведения. Ранее на фоне регулярных воздушных тревог рекомендовали проводить матчи с участием киевских команд и клубов из Киевской области в 13:00. Такое время позволяет уменьшить вероятность прерывания встреч из-за ситуаций безопасности.
Несмотря на эти рекомендации, игру Заря – Динамо поставили на 15:30. Из-за этого существует риск, что в случае длительной воздушной тревоги команды не успеют завершить матч в рамках игрового дня. В таком случае матч могут перенести или доиграть позже – в зависимости от решения ответственных органов и обстоятельств на момент проведения встречи.
Седьмой тур начнется 18 сентября матчем между Черноморцем и Оболонью. Команды выйдут на поле в 13:00. Вечером Полесье примет Кривбасс – начало матча запланировано на 18:00.
19 сентября состоятся еще три матча. В 13:00 Харьков сыграет против Буковины. В 15:30 начнется встреча Зари и Динамо, а в 18:00 Эпицентр примет Левый Берег.
Завершится тур в воскресенье, 20 сентября. Первой в этот день сыграет Кудривка, которая встретится с Колосом в 13:00. В 15:30 Карпаты проведут домашний матч против Вереса. Последним матчем тура станет встреча Шахтера и ЛНЗ, которая начнется в 18:00.
Седьмой тур УПЛ
18 сентября, пятница
- Черноморец – Оболонь – 13:00;
- Полесье – Кривбасс – 18:00.
19 сентября, суббота
- Харьков – Буковина – 13:00;
- Заря – Динамо – 15:30;
- Эпицентр – Левый Берег – 18:00.
20 сентября, воскресенье
- Кудривка – Колос – 13:00;
- Карпаты – Верес – 15:30;
- Шахтер – ЛНЗ – 18:00.
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