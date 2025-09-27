Сергей Стаднюк

Воскресенье, 28 сентября, подарит насыщенный футбольный день. Болельщиков ждут матчи от Второй лиги Украины до центральных европейских противостояний. Полную гамму эмоций можно будет пережить вживую.

В группе Б Второй лиги состоятся поединки десятого тура: в 13:00 начнется дерби Киевской области между Ребелом и Чайкой, а уже через полчаса стартует игра между дублерами Александрии и Колоса.

13:00 | Ребел – Чайка. Прямая трансляция

13:30 | Александрия-2 – Колос-2. Прямая трансляция

Среди самых интересных матчей Первая лига предложит два поединка восьмого тура. Амбициозная тернопольская Нива примет Чернигов, а лидер Черноморец дома сыграет против Агробизнеса.

14:30 | Нива Тернополь – Чернигов. Прямая трансляция

16:30 | Черноморец – Агробизнес. Прямая трансляция

В украинской Премьер-лиге продолжится седьмой тур: в 13:00 стартует матч между ЛНЗ и Кривбассом. А далее сыграют лидеры турнирной таблицы. В 15:30 Металлист 1925 встретится с Колосом, а в 18:00 состоится центральное противостояние дня – Рух против Шахтера. Все игры покажут в прямом эфире на УПЛ ТВ.

13:00 | ЛНЗ – Кривбасс. Прямая трансляция

15:30 | Металлист 1925 – Колос. Прямая трансляция

18:00 | Рух – Шахтер. Прямая трансляция

Насыщенным будет и европейский вечер. В Англии в рамках шестого тура АПЛ в 16:00 Астон Вилла примет Фулхэм, а в 18:30 Ньюкасл будет сражаться с Арсеналом. В Италии Рома, возможно с Артемом Довбиком, выйдет на поле против Вероны, а настоящим хитом станет встреча Милана с действующим чемпионом Наполи. Во Франции Лилль встретится с Лионом, а в Испании Барселона дома будет противостоять Реал Сосьедаду.

16:00 | Астон Вилла – Фулхэм. Прямая трансляция

18:30 | Ньюкасл – Арсенал. Прямая трансляция

16:00 | Рома – Верона. Прямая трансляция

21:45 | Милан – Наполи. Прямая трансляция

18:15 | Лилль – Лион. Прямая трансляция

19:30 | Барселона – Реал Сосьедад. Прямая трансляция