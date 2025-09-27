Матч Шахтёр, Милан – Наполи, Лилль – Лион и Барселона – Сосьедад. Трансляции матчей 28 сентября
Рассказываем, что можно посмотреть во время игрового дня воскресенья
около 6 часов назад
Воскресенье, 28 сентября, подарит насыщенный футбольный день. Болельщиков ждут матчи от Второй лиги Украины до центральных европейских противостояний. Полную гамму эмоций можно будет пережить вживую.
В группе Б Второй лиги состоятся поединки десятого тура: в 13:00 начнется дерби Киевской области между Ребелом и Чайкой, а уже через полчаса стартует игра между дублерами Александрии и Колоса.
13:00 | Ребел – Чайка. Прямая трансляция
13:30 | Александрия-2 – Колос-2. Прямая трансляция
Среди самых интересных матчей Первая лига предложит два поединка восьмого тура. Амбициозная тернопольская Нива примет Чернигов, а лидер Черноморец дома сыграет против Агробизнеса.
14:30 | Нива Тернополь – Чернигов. Прямая трансляция
16:30 | Черноморец – Агробизнес. Прямая трансляция
В украинской Премьер-лиге продолжится седьмой тур: в 13:00 стартует матч между ЛНЗ и Кривбассом. А далее сыграют лидеры турнирной таблицы. В 15:30 Металлист 1925 встретится с Колосом, а в 18:00 состоится центральное противостояние дня – Рух против Шахтера. Все игры покажут в прямом эфире на УПЛ ТВ.
13:00 | ЛНЗ – Кривбасс. Прямая трансляция
15:30 | Металлист 1925 – Колос. Прямая трансляция
18:00 | Рух – Шахтер. Прямая трансляция
Насыщенным будет и европейский вечер. В Англии в рамках шестого тура АПЛ в 16:00 Астон Вилла примет Фулхэм, а в 18:30 Ньюкасл будет сражаться с Арсеналом. В Италии Рома, возможно с Артемом Довбиком, выйдет на поле против Вероны, а настоящим хитом станет встреча Милана с действующим чемпионом Наполи. Во Франции Лилль встретится с Лионом, а в Испании Барселона дома будет противостоять Реал Сосьедаду.
16:00 | Астон Вилла – Фулхэм. Прямая трансляция
18:30 | Ньюкасл – Арсенал. Прямая трансляция
16:00 | Рома – Верона. Прямая трансляция
21:45 | Милан – Наполи. Прямая трансляция
18:15 | Лилль – Лион. Прямая трансляция
19:30 | Барселона – Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Поделиться