Капитан Шахтёра Николай Матвиенко рассказал о своих впечатлениях от возвращения в Лигу чемпионов в матче первого тура общего этапа против ПСВ. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

К каждой игре готовимся так же, как и к любой другой, поэтому в тренировочном плане нет ничего специфического. Это в основном психологическая точка зрения, нужно ментально быть готовыми к такому уровню. И очень хорошо с этим помогает наш тренер, потому что у него есть большой-большой опыт, большой багаж знаний. Он постоянно говорит с молодыми игроками, добавляет какие-то интересные истории из своей жизни. И я считаю, что так им немного легче справиться с давлением.

Думаю, нам нужно играть в свой футбол и заставить их играть в наш футбол. Конечно, это трудно, поскольку, как я помню, у них здесь фантастическая поддержка, что им очень помогает. Но мы – Шахтер, и стараемся всегда показывать, кто мы. Попробуем сделать, чтобы так было и завтра.

Как я уже говорил, мы очень рады здесь быть, скучали. И, конечно, тренер постоянно настраивает нас на позитивные мысли, и в принципе нужно ко всему относиться позитивно. Если будет негатив, то все будет плохо и не получится.