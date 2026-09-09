Капитан Шахтера Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Добрый вечер! Рад всех видеть и рад быть здесь. Очень скучали по Лиге чемпионов, поэтому постараемся делать всё, чтобы порадовать наших зрителей и болельщиков.

14 голов за три матча? Это действительно впечатляет. Команда очень атакующая. К чему мы готовимся? К очень сложной игре. У нас есть такой, немного негативный опыт с ними, это было два года назад. Поэтому было бы очень приятно вернуть им долг. Так что мы рассчитываем на очень-очень сложную игру и на нашу победу.

Игра 2024 года (2:3)? Если честно, очень смешанные чувства после того матча. Потому что, на мой взгляд, мы играли очень хорошо до, кажется, 60-й минуты, когда заработали красную карточку. Конечно, обидно, ведь это была чрезвычайно эмоциональная игра, но, к сожалению, у меня такие были, и не одна, поэтому опыт имею. Надеюсь, что, как я уже сказал, завтра мы вернем долг.