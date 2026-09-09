Сергей Разумовский

Футболисты Шахтера вечером 9 сентября провели предматчевую тренировку на арене ПСВ Стадион в Эйндховене. Донецкая команда готовится к поединку первого тура основного этапа Лиги чемпионов против местного ПСВ, сообщила пресс-служба клуба.

В соответствии с регламентом УЕФА, первые 15 минут занятия были открыты для представителей медиа. Журналисты могли наблюдать за разминкой подопечных Арды Турана и отдельными упражнениями с мячом.

После этого тренировка продолжилась за закрытыми дверями. Команда работала над контролем мяча, короткими и средними передачами, стандартными положениями и ударами по воротам. В целом сессия Шахтера длилась около одного часа. Туран также показал свои умения.

Матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер состоится в четверг, 10 сентября, на ПСВ Стадион в Эйндховене. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Ранее своими ожиданиями от будущего поединка поделился главный тренер Шахтера Арда Туран.