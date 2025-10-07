Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе и защитник Ливерпуля Ибраима Конате пропустили последнюю тренировку сборной Франции, как сообщает GFFN.

Оба игрока получили легкие травмы в матчах за свои клубы, однако все же прибыли в расположение национальной команды. В настоящее время медицинский штаб французов следит за их состоянием и оценивает готовность к предстоящим встречам.

10 октября подопечные Дидье Дешама сыграют отборочный матч чемпионата мира 2026 года против Азербайджана, а 13 октября их ждет поединок с Исландией.

Франция выступает в той же квалификационной группе, где играет и сборная Украины.